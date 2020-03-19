AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الرجل ومنع الإصابة..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 09:15 ص
تمارين
تمارين
Advertisements
آيات أحمد

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات وتساعد على حرق الدهون.


وقال حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.


وأضاف حسام أبو هاشم، أن التمارين تناسب لجميع الأشخاص على حسب وزن كل فرد، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.


وأوضح حسام أبو هاشم، أن التمارين تستغرق دقائق وتحرق الدهون، وتقوي الجسم.


وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين رياضية لتقوية عضلة القدم .. فيديو

تمارين رياضية باستخدام كرسي المطبخ لتقوية عضلة القدم .. فيديو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف الأمامية والخلفية..فيديو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم.. فيديو

شاهد.. تمارين رياضية باستخدام الكرة المطاطية لحرق الدهون وشد الجسم

تمارين رياضية لتقوية العضلات وحرق الدهون.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تجارب واعدة.. الصين تصدم مرضى كورونا بشأن وجود علاج

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها

الأكثر أمانا.. مكان لم يصل إليه فيروس كورونا تعرف عليه

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-3-2020

رفيقة المزاج.. 6 مزايا تجبرك على تناول فنجان القهوة يوميا

التموين: ندرس طرح الكمامات والمطهرات على البطاقات التموينية لمكافحة كورونا .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها