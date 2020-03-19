أخبار الرياضة.. وفاة أول رياضي في الوطن العربي.. وليفربول يستعين بـ محمد صلاح لمكافحة الكورونا

















أعلن الاتحاد الجزائري للجودو عن وفاة الرياضي عثمان تيجاني، إثر إصابته بفيروس كورونا، ليسجل أول رياضي عربي يتوفى بسبب الوباء العالمي.

















كشفت مصادر خاصة أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يعقد جلسة مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء غدًا.

































"تحدي البقاء بالمنزل" بتلك الكلمات بدأ اللاعبون نشر التوعية من فيروس كورونا، الذي تفشى في كافة أنحاء العالم، خصوصا عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وقف النشاط الرياضي والاجتماعي في كافة الأندية المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس .

















نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي ، فيديو لـ محمد صلاح من أجل توعية الجماهير من خطر فيروس الكورونا، مع تعليق "كوميدي"، لقي تفاعلا كبيرا من جانب جماهير الريدز.

























حسمت لجنة الاستئناف الجدل حول عقوبات الأحداث المؤسفة الصادرة فى مباراة السوبر المصرى بالإمارات ولقاء القمة المؤجلة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى النادى الزمالك فى الدورى الممتاز.





























كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن القرار النهائى الصادر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي بشأن تظلم نادى الزمالك على عقوبات مباراة القمة المؤجلة أمام النادى الأهلي.

























رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار عادل الشوربجى تظلم نادى الزمالك بشأن عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات بعد الفعل الفاضح الصادر منه فى مباراة السوبر المصري أمام النادى الأهلي.

















أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين.









بسبب كورونا.. عمر جابر ينضم لتحدي الخير ويتكفل بـ 30 أسرة

انضم عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلي قائمة نجوم تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير لاعب الأهلي للتكفل بعشرين أسرة بسبب توقف كافة الأنشطة لانتشار فيروس كورونا.





