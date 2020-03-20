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محافظات

شاهد .. غلق المحلات والمقاهي والمطاعم بشارع المنشية بطور سيناء

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:22 ص
غلق المحلات
غلق المحلات
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قام لجنة من مجلس مدينة طور سيناء برئاسة أحمد عبد العظيم رئيس المدينة  وبموافقة شرطة المرافق بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المحلات والمطاعم  والمقاهي بشارع المنشية الرئيسي بوسط العاصمة طور سيناء كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وقد استجاب أصحاب المحلات والمقاهي علي الفور وقام بتنفيذ الغلق  في الميعاد المحدد باستثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت، واختفي المارة من الشوارع عقب غلق المحلات والمقاهي والمطاعم  وباتت الشوارع شبه خالية من المواطنين.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس المدينة إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  وقرار مجلس الوزراء  تم إغلاق جميع المحلات  والمطاعم وجميع الانشطة ما عدا الصيدليات  والمخابز  والسوبر  ماركت.
شاهد .. غلق المحلات والمقاهي والمطاعم بشارع المنشية بطور سيناء
شاهد .. غلق المحلات والمقاهي والمطاعم بشارع المنشية بطور سيناء
شاهد .. غلق المحلات والمقاهي والمطاعم بشارع المنشية بطور سيناء
شاهد .. غلق المحلات والمقاهي والمطاعم بشارع المنشية بطور سيناء
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