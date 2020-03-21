هناكل إيه النهارده.. فراخ بالمرتة وكشك صعيدي وملوخية ناشفة.. والحلو: كنافة أم على

"هناكل إيه النهارده؟"، سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.
نقدم لكم قائمة طعام متنوعة لوجبة الغداء تحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة على يد نخبة من خبراء الطهي في مصر.
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طريقة عمل فراخ بالمرتة لـ نجلاء الشرشابي
مقادير فراخ بالمرتة
دجاجة بصل شرائح
زيت
زبدة
كمون ناعم
حبهان فصوص
ملح فلفل أسود
طريقة عمل فراخ بالمرتة
* شوحى البصل فى الزبدة والزيت على النار وأضيفى الملح والفلفل الأسود والكمون والحبهان وقلبى
* احشى الدجاجة من الداخل وبين الجلد واللحم بخليط البصل
* غطى الدجاجة بورق الفويل ثم ضعيها فى الفرن حتى النضج وقدمى الدجاجة وزينيها بالبقدونس
طريقة عمل كشك صعيدي لـ غادة جميل
مقادير كشك صعيدي بالفراخ
لبن زبادي
مرقة دقيق
كشك صعيدي
صدور فراخ مسلوقة ومتنسلة "مقطعة رفيع"
زبدة بصل محمر
طريقة تحضير كشك صعيدي بالفراخ
* ينقع الكشك في اللبن
* على النار يحمر الدقيق في الزبدة
* ثم يضاف له المرقة والزبادي والكشك واللبن
* ويترك على النار حتى تمام التجانس والحصول على قوام سميك
* ثم يضاف الدجاج المسلوق ويخلط جيدا
* يوضع في طبق التقديم ويزين بالبصل المحمر
طريقة عمل ملوخية ناشفة لـ لـ نجلاء الشرشابى
مقادير ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
مرقة لحمة
سمنه
ثوم مفروم كمون ناعم
كزبرة جافة
عصير طماطم
ملح
طريقة تحضير ملوخية ناشفة
* سخنى الشوربة على النار مع عصير الطماطم ثم أضيفى الملوخية الناشفة
* شوحى الثوم المفروم مع الكزبرة الجافة والملح والكمون الناعم فى السمنة على النار ثم أضيفى الخليط للملوخية وقلبى
* اتركى الخليط حتى الغليان ثم اغرفيها وقدميها
طريقة عمل كنافة أم على لـ نجلاء الشرشابى
مقادير كنافة أم على
نصف كيلو كنافة
نصف كوب سمنة
نصف كوب زبيب
ربع كيلو قشطة بلدى
لتر لبن
كوب سكر جوز هند
طريقة تحضير كنافة أم على
* اخلطى الكنافة مع السمنة السايحة
* شكلى الخليط فى صينية واضغطى عليها جيدًا
* أدخليه الفرن حتى تمام النضج
* اخلطى اللبن على النار مع السكر والقشطة
* ضعى قطع الكنافة المحمرة فى طاجن وأضيفى لها خليط اللبن
* أضيفى جوز الهند وأدخلى أم على الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها