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ثقافة

«الهالة الثقافي» يطلق مسابقة سنوية لأدب اليافعين أول أبريل من كل عام

السبت 21/مارس/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلن مركز الهالة الثقافي، عن إطلاق «جائزة الهالة لأدب اليافعين»، والتي ستُمنح سنويًّا وبشكلٍ دوري، وذلك إيمانًا من المركز بدور الإبداع في تنمية المجتمعات ومُواجهة الأفكار الشاذة والهدامة، ودعمًا لأصحاب المواهب المُتميزة في مجال الكتابة لفئة الناشئة واليافعين. 

وأضاف المركز الثقافي في البيان الصحفي الصادر اليوم، أنه سيتم الإعلان عن الجائزة، والبدء في تلقي الأعمال أول أبريل من كُل عام، على أن يظل باب التقدم مفتوحًا لمدة 60 يومًا، حيث ينتهي تلقي الأعمال في الأول من يونيو من نفس العام، 
وتُعلن القائمة الطويلة في أول أغسطس، والقصيرة في أول سبتمبر من نفس العام.

وأوضح البيان أن الإعلان عن العمل الفائز سيكون في أول أكتوبر من نفس العام، ويتم منح الجائزة للفائزين "ثلاثة أعمال دون ترتيب للمراكز الفائزة" في أول نوفمبر من نفس العام، والجائزة عبارة عن «مبلغ خمسة آلاف جنيه مُقدمة من مركز الهالة للتنمية الإبداعية، طباعة وتوزيع الرواية الفائزة، منح الفائز درع الجائزة، شهادة تقدير تُمنح من المركز» .

وأشار مركز الهالة الثقافي إلى أن شروط الاشتراك بالمسابقة، هي تقديم العمل إليكترونيًا بصيغة الوورد على إيميل الدار

ولا يُشترط سن مُعين للمُتقدم، ويُشترط في العمل المُقدَّم أن يكون مكتوبًا باللغة العربية السليمة، حيث لن يُلتفت للأعمال المُقدمة بالعامية أو بأي لُغات أُخرى غير العربية، كما يُشترط أيضًا ألا يزيد العمل على 30 ألف كلمة، على أن يكون مُوجهًا للفئة العُمرية (من 10 إلى 18 عامًا).

ونوه أن المركز سيقوم بتشكيل لجنة مُكوَّنة من أهل الاختصاص بتقييم الأعمال المُقدمة وفرزها وتحديد الأعمال المتميزة، وستكون لجنة التحكيم سرية، ولن يُعلن عنها حتى بعد منح الجائزة، والمركز غير مُلزم بتقديم تقرير للأعمال غير الفائزة.
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