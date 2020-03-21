شاهد.. درجات الحرارة بالمحافظات اليوم السبت 21 - 3 - 2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم، السبت الموافق 21-3-2020، ب القاهرة الكبرى ، طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحا وأمطار خفيفة والرياح نشطة.





ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة الرياح معتدلة إلى نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح نشطة.





الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مرسى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 9 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 9 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 9 والعظمى 15

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 9 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 9 والعظمى 19

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 7 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 24