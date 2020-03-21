ما مصير طالب لم يقدم مشروعه البحثي حتى منتصف مايو.. التعليم ترد

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي لن يتقدم بمشروعه البحثي حتى منتصف مايو من العام الحالي ، سوف تعلق نتيجته لحين الحضور قبل بدء الدراسة للعام القادم بأسبوعين لتقديم المشروع البحثي الخاص به .

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات التعليمية : إن ما سبق ذكره هو شرط أساسي لإنتقال الطالب للصف الدراسي الاعلى.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، أعلنت خلالها استمرار العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني عن بعد من خلال الدخول على منصة ايدمودو الخاصة بالتواصل ، ومنصة ذاكر لشرح المواد الدراسية والتواصل مع الطلاب واولياء الامور بالاستعانة بالمصادر التعليمية المختلفة والمتوفرة على بنك المعرفة.





وشددت وزارة التربية والتعليم على دعم اخصائي التكنولوجيا والتطوير بكل مدرسة لتذليل اي عقبات تواجه المعلمين في هذا الشأن ، وطباعة دليل التعلم ، وقائمة المشروعات وتسليمها لمدير المدرسة.





كما أكدت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس بالتأكد من قيام كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال المنصة الالكترونية .





وأكدت وزارة التربية والتعليم أيضا على قيام أول كل مادة دراسية بمتابعة التعلم عن بعد وأداء التوجيه والمعلمين داخل إدارته التعليمية .





وبالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الاطفال إلى الثاني الابتداءي يعتد بالتقييم السابق لهم من خلال معلميهم بإستخدام إستمارة التقييم المطبقة في هذه الصفوف.





وبالنسبة لتلاميذ الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الاعدادي ، يقوم التلاميذ بإجراء مشروع بحثي لتلاميذ مرتبط بمنهج الفصل الدراسي الثاني بكل مادة دراسية ، وسيقوم مديري عموم تنمية المواد الدراسية الاساسية بوضع معايير لإعداد المشروعات البحثية لكل مادة دراسية مرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الثاني كاملًا وذلك بجميع الصفوف ، على أن يقوم موجة أول المادة بتصميمتلك المشاريع ورفعها على المنصة الالكترونية لإدارته التعليمية.





وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم ارسال معايير تقدير المشروعات لاحقا من خلال مديري عموم تنمية المواد الدراسية.





ويتولى موجهي أوائل المواد الدراسية بكل إدارة تعليمية رفع قائمة المشاريع البحثية على المنصة الالكترونية ، وعلى الطلاب تنفيذها وإرسالها عبر المنصة الالكترونية المشترك بها الطالب ويمكن الاستعانة بأخصائي التكنلوجيا بالمدرسة.



