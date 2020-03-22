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فن

أخبار الفن .. إصابة ابنة فنانة شهيرة بـ كورونا .. أول ظهور لـ أنغام بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

الأحد 22/مارس/2020 - 04:13 م
انغام واحمد ابراهيم
انغام واحمد ابراهيم
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد.

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا الأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات الأليفة بشكل قاس وهجمي من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الأاجتماعي تويتر.

للفن دور مؤثر على المجتمع، ومن خلاله يمكن تغيير مسار شعوب، ولهذا وجه فريق عمل "مسلسل 7" نصائح للتوعية بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، ومن أهمها البقاء في المنزل.

ظلت الفنانة أنغام مختفية عن الأنظار لأسابيع بعد إعلان زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم انفصالهما، ولكنها خرجت أخيرا على جمهورها في فيديو نشرته الجمعة الماضية.

طمأنت الفنانة البحرينية هند جمهورها على صحتها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بعد مرور عدة أيام على إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

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