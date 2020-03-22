أحمد موسى يفتح النار على النظام القطري لهذا السبب.. فيديو

شن الإعلامي أحمد موسى، حملة هجوما حادا على النظام القطري، مؤكدا أن هذا النظام الإرهابي يعمل بكل قوته على إسقاط مصر وفبركة حديث الرئيس السيسي للمصريين اليوم.





وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن :«ربنا يحفظنا من شر الدوحة ومن شر هذه الإماراة، وفبركوا تصريحات الرئيس السيسي، بهدف تخويف المصريين، والرئيس كانت يطمأن المصريين».





وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أنه :«القطريين قالوا أن السيسي قال أن المصابيين في مصر قد يصلوا للألف"، وهذا الكلام عار عن الصحة والرئيس لم يقول ما نشروه في الجزيرة القطرية».





وخلال البرنامج عرض الإعلامي، الأخبار المفبكرة التي نشرتها الجزيرة القطرية على شاشتها عن كلمة السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية والشعب المصري يد واحدة لن يستطيع أحد أن يسقط مصر.





وفي السياق نفسه أكد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج وتحدث للمصريين في وقت الأزمة، مشيرا إلى ان ظهور السيسي مهم وفي توقيت مهم.

وأكمل الإعلامي، ان الرئيس السيسي طالب المصريين الالتزام بالمنزل لمدة اسبوعين وهو امر غير صعب والدولة لم تخسم أي اموال من رواتب العالمين بها خلال هذه الفترة.



