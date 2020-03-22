AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يفتح النار على النظام القطري لهذا السبب.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 09:45 م
عادل نصار
شن الإعلامي أحمد موسى، حملة هجوما حادا على النظام القطري، مؤكدا أن هذا النظام الإرهابي يعمل بكل قوته على إسقاط مصر وفبركة حديث الرئيس السيسي للمصريين اليوم.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن :«ربنا يحفظنا من شر الدوحة ومن شر هذه الإماراة، وفبركوا تصريحات الرئيس السيسي، بهدف تخويف المصريين، والرئيس كانت يطمأن المصريين». 

وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أنه :«القطريين قالوا أن السيسي قال أن المصابيين في مصر قد يصلوا للألف"، وهذا الكلام عار عن الصحة والرئيس لم يقول ما نشروه في الجزيرة القطرية».

وخلال البرنامج عرض الإعلامي، الأخبار المفبكرة التي نشرتها الجزيرة القطرية على شاشتها عن كلمة السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية والشعب المصري يد واحدة لن يستطيع أحد أن يسقط مصر.

وفي السياق نفسه أكد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج وتحدث للمصريين في وقت الأزمة، مشيرا إلى ان ظهور السيسي مهم وفي توقيت مهم.
وأكمل الإعلامي، ان الرئيس السيسي طالب المصريين الالتزام بالمنزل لمدة اسبوعين وهو امر غير صعب والدولة لم تخسم أي اموال من رواتب العالمين بها خلال هذه الفترة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المدرعة انقلبت على ظهرها.. أحمد موسى يسخر من تدريبات الصاعقة القطرية.. فيديو

بـ العصا والنبوت.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب تدريبات الجيش القطري ..شاهد

أحمد موسى يفضح أمير قطر.. ويؤكد: مرسوم 14 يناير قمع وتقييد حريات.. فيديو

أبو العينين: موقع صدى البلد الأكثر مصداقية في مصر.. أحمد موسى: من النادر أن يكذب له خبر.. وأحمد صبري يشيد بمجهودات المحررين

ترشيحاتنا

احذر منها .. 3 أماكن يعيش عليها فيروس كورونا وتنقل العدوى

رد الاعتبار | مروان محسن يكشف كواليس لأول مرة عن خماسية صن داونز

قصة ممرضة بطلة.. تواجه الموت بعد فيروس كورونا

بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا داخلها.. غلق مستشفى الشروق بالهرم

تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا في بورسعيد.. تفاصيل

السيسي يطالب المواطنين بالالتزام وتحمل المسئولية خلال الاسبوعين المقبلين لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب بسرطان الثدي والبروستاتا.. مخاطر كبيرة للإفراط في استخدام معقم اليدين.. تفاصيل

بعد تصدرها التريند.. 10 فساتين تبرز أنوثة ريهام حجاج.. شاهد

هنتعشى إيه النهاردة ؟ كسكسي بصوص زبدة الفول السوداني​ مع عصير الكريز