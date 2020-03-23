طلاب الثانوية العامة: مفيش مدارس ولا دروس ومش عارفين نذاكر .. ووزير التعليم يرد: اتفقنا مع الوطنية للاعلام على بث برامج تعليمية بجودة عالية قريبا.. ونناشد باستخدام منصات التعلم عن بعد

* وزير التعليم :
- لا تغيير في مواعيد امتحانات الشهادات العامة وستعقد في مواعيدها المعلنة
- جميع امتحانات الشهادات العامة ستعقد في لجان معقمة تحت اشراف وزارة الصحة
تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،استغاثة من بعض طلاب الثانوية العامة وأولياء امورهم في ظل ظروف تعطيل الدراسة بالمدارس واغلاق مراكز الدروس الخصوصية ، نصها : "إحنا ثانوية عامة ومافيش مدرسة ولا دروس خصوصية نعمل ايه؟
بدوره، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة عقدت اتفاقا مع الهيئة الوطنية للإعلام ، ينص على إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة .
وقال وزير التربية والتعليم : ستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في اقرب فرصة.
وأضاف وزير التربية والتعليم : نفس الخدمة سيتم تقديمها أيضا لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.
وأكد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تناشد جميع طلاب المدارس في مصر ، بضرورة الاعتماد في هذه الظروف الحالية التي تمر بها مصر ، على التعلم الذاتي الالكتروني عبر المنصات التي أعلنت عنها الوزارة بجانب متابعة القنوات التعليمية .
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لإمتحانات الشهادات العامة (الثانوية العامة – الدبلومات الفنية) ، فسوف تعقد في مواعيدها وفق جداول الامتحانات المعتمدة.
وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات : أن امتحانات الشهادات العامة سوف تشهد اتخاذ كافة الاجراءات التأمينية والاحترازية مع وزارة الصحة والجهات المتخصصة في التعقيم .
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن هؤلاء الطلاب سيؤدون امتحاناتهم في اللجان بشكل طبيعي .
وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن لجان امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية ، ستحظى بعمليات تأمين و تعقيم خاصة جدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة الصحة والقوات المسلحة ، مؤكدًا أنه سيتم توفير التأمين اللازم قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.
وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم مراعاة عمل مسافات واسعة جدا بين الطلبة داخل هذه اللجان ، بحيث نضمن "أن الامتحانات دي تعدي على خير".
وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك أجهزة كثيرة في الدولة ستتعاون من أجل مرور فترة الامتحانات بدون أي مشاكل تهدد صحة الطلاب والمعلمين، لافتًا إلى أن الدولة وضعت العديد من السيناريوهات بحيث يتم تعقيم اللجنة قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.
ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد في شكله النهائي، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:
الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية
الثلاثاء 9 يونيو 2020: الاقتصاد والإحصاء
الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا
الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة
الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ
الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا
الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع
الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية
وعلى صعيد آخر .. كان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مساعدة جديدة موجهة لطلاب الثانوية العامة في ظل ظروف تعليق الدراسة في المدارس ووقف العمل بمراكز الدروس الخصوصية.
ونشرت إحدى أولياء الأمور صورة لورقة بها موضوع تعبير عن فيروس كورونا باللغة الانجليزية.
وقالت ولية الأمر التي نشرت الصورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إخواتنا اللي في الثانوية العامة ، المعروف إن البراجراف بييجي في موضوع حيوي وأكيد من المتوقع جدا إنه ييجي عن كورونا فيروس ، وده نموذج وفيه بعض الكلمات اللي هتساعدكم.
جدير بالذكر أن موضوعات التعبير لا تُدرَس في المدرسة، بل يكون معظمها معلومات عامة يكتسبها الطالب من قراءاته الخارجية في الصحف والمجلات والكتب، ومن معلوماته العامة التي يستمدها من الإذاعة والتليفزيون، بل ومن أحاديثه مع أصدقائه وخبراته الخاصة .