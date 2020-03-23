طلاب الثانوية العامة: مفيش مدارس ولا دروس ومش عارفين نذاكر .. ووزير التعليم يرد: اتفقنا مع الوطنية للاعلام على بث برامج تعليمية بجودة عالية قريبا.. ونناشد باستخدام منصات التعلم عن بعد

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك أجهزة كثيرة في الدولة ستتعاون من أجل مرور فترة الامتحانات بدون أي مشاكل تهدد صحة الطلاب والمعلمين، لافتًا إلى أن الدولة وضعت العديد من السيناريوهات بحيث يتم تعقيم اللجنة قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان.

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد في شكله النهائي، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:





الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية





الثلاثاء 9 يونيو 2020: الاقتصاد والإحصاء





الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى





الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا





الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة





الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات





الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ





الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات





الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا





الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية





الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات





الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع





الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية





وعلى صعيد آخر .. كان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مساعدة جديدة موجهة لطلاب الثانوية العامة في ظل ظروف تعليق الدراسة في المدارس ووقف العمل بمراكز الدروس الخصوصية.





ونشرت إحدى أولياء الأمور صورة لورقة بها موضوع تعبير عن فيروس كورونا باللغة الانجليزية.





وقالت ولية الأمر التي نشرت الصورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إخواتنا اللي في الثانوية العامة ، المعروف إن البراجراف بييجي في موضوع حيوي وأكيد من المتوقع جدا إنه ييجي عن كورونا فيروس ، وده نموذج وفيه بعض الكلمات اللي هتساعدكم.



