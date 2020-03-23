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توك شو

المصاب بـ كورونا بيعدي 350 .. أحمد موسى: حظر التجول هو الحل

الإثنين 23/مارس/2020 - 07:53 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشخص الواحد المصاب بفيروس كورونا يعدي أكثر من 350 شخصا؛ مشيرا إلى أن الصين وايطاليا واسبانيا والولايات المتحدة في مقدمة الدول المصابة بـ كورونا.  

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ان العديد من الدول بدأت في تطبيق حظر التجول منها الدول العربية مثل الأردن والسعودية والسودان؛ مشيرا الي ان الجيش الفرنسي يلقي القبض على كل من يخرج إلى الشوارع.

وطالب موسى بتطبيق حظر التجول لمواجهة الفيروس، مرددا: «مفيش غير كده الناس مش حاسة بالخطورة، لازم نعرف ان المرض ده بيموت، النهاردة مات 600 واحد في ايطاليا».

وأكد موسى، أنه لا بديل عن تفرقة المواطين من التجمعات، قائلا: « الاختلاط يؤدي إلى العدوى والعدوى يعني موت، الدولة واخدة كل الإجراءات ولازم نساعدها منخرجش من البيوت». 
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