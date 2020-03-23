المصاب بـ كورونا بيعدي 350 .. أحمد موسى: حظر التجول هو الحل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشخص الواحد المصاب بفيروس كورونا يعدي أكثر من 350 شخصا؛ مشيرا إلى أن الصين وايطاليا واسبانيا والولايات المتحدة في مقدمة الدول المصابة بـ كورونا.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ان العديد من الدول بدأت في تطبيق حظر التجول منها الدول العربية مثل الأردن والسعودية والسودان؛ مشيرا الي ان الجيش الفرنسي يلقي القبض على كل من يخرج إلى الشوارع.





وطالب موسى بتطبيق حظر التجول لمواجهة الفيروس، مرددا: «مفيش غير كده الناس مش حاسة بالخطورة، لازم نعرف ان المرض ده بيموت، النهاردة مات 600 واحد في ايطاليا».



