القوى العاملة: تلقينا 100 ألف رسالة من العمالة غير المنتظمة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك توجها من الدولة برئاسة الرئيس السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة التي تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف "سعفان"، في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى" المصرية، "لدينا قاعدة بيانات في مختلف محافظات الجمهورية، وقررنا صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد لصرفها".





وتابع الوزير "تم صرف المنح لـ 120 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة".





وأكمل محمد سعفان "نشكر منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية التي تدفع تبرعات لمساعدة العمالة غير المنتظمة، وخلال اليومين الماضيين تم تسجيل 25 ألف استمارة والموقع مستمر في استقبال طلبات التسجيل ".





وأشار وزير القوي العاملة إلى أن رقم "واتس اب" المخصص لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل من قبل، تلقى 100 ألف رسالة، بالإضافة إلى تسجيل 29 ألف استمارة على الموقع الإلكتروني حتى الآن.





وخصصت الوزارة تليفون رقم (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على "واتس آب"، في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.



