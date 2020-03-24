500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من هذه الأماكن .. واعرف طريقة التسجيل

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك توجيها من القيادة السياسية والرئيس السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والتي قد تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا .









وأضاف سعفان في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الاولى المصرية"، :" لدينا قاعدة بيانات في مختلف محافظات الجمهورية عن العمالة غير المنتظمة، وقررنا صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد لصرفها".









وتابع الوزير:" تم صرف المنح لـ 120 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة عبر مكاتب البريد".









وأكمل محمد سعفان:" نشكر منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية التي تدفع تبرعات لمساعدة العمالة غير المنتظمة، وخلال اليومين الماضيين تم تسجيل 25 ألف استمارة والموقع مستمر في استقبال طلبات التسجيل ".





طريقة التسجيل للحصول على منحة الـ 500 جنية من القوى العاملة





وأشار وزير القوي العاملة إلى أن رقم "واتس اب" 01212201303 المخصص لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل من قبل، تلقى 100 ألف رسالة، بالإضافة إلى تسجيل 29 ألف استمارة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg حتى الآن.





وخصصت الوزارة تليفون رقم (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على "واتس آب"، في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.



