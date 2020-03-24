رامي ربيعة: أيمن أشرف مقاتل.. وأطمئن وهو بجانبي في الملعب

قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أيمن أشرف، زميله بالفريق، أحد أبناء القلعة الحمراء الذين يمتلكون روح المقاتل في الملعب.





وأكد رامي ربيعة في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "في إحدى المباريات وبسبب قوته واندفاعه خوفا على الأهلي، اخترق بالإعلانات وخرج من الناحية الأخرى، ولو كانت الإعلانات من حديد؛ كان زمانه ميت".





وتابع: "توجهنا فورا إليه للاطمئنان عليه فظننا أنه أصيب إصابة خطيرة ولكن قام فورا واستكمل المباراة بشكل طبيعي".





وأضاف: "أطمئن عندما يكون أيمن أشرف بجانبي في مركز المساك، لا أشعر بأي خطورة".