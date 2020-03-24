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أخبار العالم

وسائل إعلام يابانية تكشف القرار الأخير بشأن أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وسائل الإعلام اليابانية، اتفاق البلاد مع اللجنة الأولمبية الدولية، على تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام بحد أقصى، بسبب فيروس كورونا المستجد. 

ووفقا للإعلام الياباني، فإن اليابان تتفاوض مع اللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل الفعالية بسبب الفيروس. 

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، عدم إلغائها، رغم إعلان عدة دول عدم سفر بعثتها بسبب فيروس كورونا. 

وقال رئيس اللجنة: "نبحث خيارات عدة من بينها التأجيل". 

وطلبت اللجنة الأولمبية الأسترالية من الرياضيين الاستعداد للألعاب الأولمبية في طوكيو التي ستقام في صيف عام 2021.
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