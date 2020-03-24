أخبار التوك شو.. أحمد موسى: تبرع ولو بجنيه لدعم الدولة في مواجهة كورونا.. هل سيفرض حظر التجول بسبب فيروس كورونا؟ وزير الإعلام يرد .. قرار عاجل جديد من وزير التربية والتعليم بشأن تأجيل الدراسة

نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مساء أمس الأثنين مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو ، وفيما يلي أبرزها:



وقال الإعلامي أحمد موسى أن النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أصدر 20 قرارًا احترازيًا يعمل بها من اليوم وحتى إشعار آخر حفاظًا على صحة وسلامة أكثر من 25 ألفًا من العاملين بمصانع المجموعة بشمال غرب خليج السويس والعاشر من رمضان من فيروس كورونا.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يخصص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا؛ موضحا أن كل الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال الشرفاء يدعمون الدولة في مواجهة الفيروس.





قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن اهتمام الدولة بالبورصة انعكس عليى مؤشراتها، مضيفا أن البورصة شهدت الايام الماضية تقلبات بسبب أزمة كورونا.

وأوضح محمد فريد، أن الدولة تقوم بدور كبير وعظيم تجاه المستثمرين ورفع كفاءة الاستثمار في مصر، مؤكدا أن مبادرة الرئيس السيسي بضخ ٢٠ مليار جنيه في البورصة سيرفع الاستثمار بطريقة كبيرة.





كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم تمديد وقف الدراسة بالمدارس لمدة كبيرة، قائلا "كل شيء بيتغير ولسه أمامنا شوية"، مضيفا أن "المدة إللي كانت معمولة هطول عن كدا، والوضع الحالي هو ما يحكمنا مع وباء كورونا، ولازم نتعامل مع الموضوع بهدوء، ممكن نأجل الدراسة لعشرة أيام تقريبا".





أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه يجب على الأسر عدم الانتظار حتى تكون الحالة حرجة ليذهبوا بها إلى المستشفيات، موضحة أنه إذا حدث ارتفاع فى درجة الحرارة؛ يجب الاتصال فورا بالخط الساخن 105.





قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع لديني بوزارة الأوقاف، إن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أعداد المصابين بـ فيروس كورونا تخطى الـ 300 ألف حالة على مستوى العالم حتى الآن .





زفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشرة سارة للمواطنين بشأن خفض معدلات التضخم، قائلة :"إننا وصلنا لأرقام غير مسبوقة في خفض معدلات التضخم، والشهر الماضي وصل معدل التضخم لـ صفر %، وكان بالسالب في شهور ماضية؛ نتيجة الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد المصري".





كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل نجاح الهيئة فى التعامل مع سفينة ركاب إيطالية متجهة إلى إيطاليا وعلى متنها مصابين بفيروس كورونا، متابعا :"قمنا بوضع أفضل المرشدين على القاطرة، ووضع فواصل، وعبرت بسلام وخرجت من بورسعيد ومتجهة الآن لإيطاليا".





قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن الحكومة لم تقصر في مواجهة فيروس كورونا، مطالبًا المصريين بعدم الخروج إلا في الضرورة القصوى.





أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن مجموعات العمل في خطوط المترو الأول والثاني والثالث تحرص على تطهير وتعقيم أي مكان تلامسي مع الركاب، مثل أماكن التذاكر، وأسوار السلالم المتحركة، والمصاعد الكهربائية.





قال الإعلامي شريف مدكور:" كل حاجة مصري من اول النظارة إلى الجزمة، والقميص والجاكيت مصري الصنع"ـ مضيفا :" الجزمة صنعها لي شابان من محافظة الإسكندرية".





أكدت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن المبادرة الإلكترونية " خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، أن الهدف الأساسي منها هو أن يعيش الجمهور الحفلات كأنه في الأوبرا.





خلال الفترة الأخيرة يذهب الكثيرون لاستخدام الكحول لمواجهة فيروس كورونا، وأكد رئيس التصنيع الدوائي أن المغشوش يكون بنسبة أقل من المتعارف عليها عالميا، متابعا انه لابد أن يكون الكحول الموجود فيه أقل من 62%.





قال "نادر رونج"، إعلامي صيني، إن الصين لم تسجل إصابات بـ فيروس كورونا محليا لـ 5 أيام متتالية وعدد المصابين هو 5568 حالة فقط في أنحاء البلاد وبقية المصابين خرجوا من المستشفى بعد شفائهم.





عرض برنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" فيديو لـ رجل من داخل مستشفي الحجر الصحي كان يعمل مرشدا سياحيا وأصيب بفيروس كورونا.

وقال المصاب بفيروس كورونا، إنه يعمل مرشد سياحي وأصيب بعد جولته مع سائح ألماني، وبمجرد ظهور الأعراض عليه أبلغ مستشفي حميات إمبابة، مضيفا :"تلقيت رعاية طبية على أعلى مستوى وأتمنى من الله أن يزيل البلاء، مناشدا المواطنين بضرورة البقاء فى المنازل حرصا على حياتهم.





قال الدكتور على محمد زكي، أستاذ بقسم الميكروبيولوجي بكلية طب عين شمس، مكتشف فيروس "ميرس" في عام 2012، إن فيروسات الكورونا مجموعة كبيرة وتضم 7 فيروسات منها 4 أنواع لا تتسبب في مشاكل صحية كبيرة ولكن هناك 3 أنواع تسبب مشاكل، وهي فيروس السارس وميرس وكوفيد 19.