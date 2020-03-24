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أخبار العالم

32 مقاطعة وإقليما.. الهند توسع دائرة الإغلاق الكامل في البلاد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:31 ص
الهند توسع دائرة
الهند توسع دائرة الإغلاق الكامل في البلاد
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، توسيع حالة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وكانت السلطات الهندية قد أغلقت أمس، الاثنين، العاصمة الهندية نيودلهي ومدنا أخرى في البلاد إغلاقا تاما؛ في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما فرضت حظرا على ملايين المواطنين بأنحاء العاصمة نيودلهي والمدن الكبرى الاخرى، وذلك على الرغم من تراجع البورصات بنسبة تزيد على 11 بالمئة.

كما أصدرت السلطات توجيهات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين بموجب قانون الأوبئة لعام 1897. وأطلقت في العاصمة الوطنية دلهي عملية مراقبة واسعة النطاق لـ 35000 مواطن عائد من الخارج.

كما قررت السلطات أيضا، تعليق جميع الرحلات الجوية المحلية.

وسجلت الهند قرابة الـ 500 إصابة بفيروس كورونا، و9 وفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد.
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