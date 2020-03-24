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أخبار البلد

الأطباء تتبرع بأجهزة تنفس صناعى لوزارة الصحة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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محمد غالي


 قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، قيام لجنة مصر العطاء التابعة للنقابة، بسرعة شراء عدد خمسة أجهزة تنفس صناعى للتبرع بها لمستشفيات وزارة الصحة لإستخدامها فى أسرة الرعاية المركزة المجانية.
 
 ودعت النقابة جميع منظمات المجتمع المدنى للتبرع بما تستطيع لمواجهة فيروس كورونا .
 
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

الحالات الجديدة:- 39

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية:- 96

الوفيات الجديدة:- 5

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 68

إجمالي الوفيات:- 19

إجمالي أعداد المصابين:- 366

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