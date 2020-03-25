للوقاية من كورونا.. جامعة حلوان تنهي تعقيم كلية الحاسبات والمعلومات

نفذت إدارة الطب الوقائي

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حملة تطهير وتعقيم، شملت العديد من الكليات، من خلال فريق من الفنيين المتخصصين، تحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة؛ في إطار الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات، ضمن مجهودات الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أوضح الدكتور أسامة أمام عميد الكلية أنه تم تعقيم كافة الأماكن والمدرجات وفناء الكلية ودورات المياه، في ظل الإجراءات المشددة التي تأتي ضمن حملة من الإجراءات الوقائية التي تنفذها الكليات للوقاية من الفيروس وكيفية الحد من انتشاره.



