للوقاية من كورونا.. جامعة حلوان تنهي تعقيم كلية الحاسبات والمعلومات

نفذت إدارة الطب الوقائي بـ جامعة حلوان ، حملة تطهير وتعقيم، شملت العديد من الكليات، من خلال فريق من الفنيين المتخصصين، تحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة؛ في إطار الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات، ضمن مجهودات الدولة للوقاية من فيروس كورونا.
وفي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أوضح الدكتور أسامة أمام عميد الكلية أنه تم تعقيم كافة الأماكن والمدرجات وفناء الكلية ودورات المياه، في ظل الإجراءات المشددة التي تأتي ضمن حملة من الإجراءات الوقائية التي تنفذها الكليات للوقاية من الفيروس وكيفية الحد من انتشاره.
كما قامت إدارة الطب الوقائي بالجامعة بشن حملة تطهير وتعقيم شهدت كليات التربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والاقتصاد المنزلي وهندسة حلوان في ظل حملة مشددة تنظمها جامعة حلوان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.