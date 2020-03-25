خطة عمل للإدارة الطبية بجامعة القناة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

بدأت الادارة الطبية بجامعة القناة، الأربعاء، سلسلة حملات تثقيفية حول فيروس كورونا وكيفيه الوقاية، منه جاء ذلك فى ضوء الخطة الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا، وتحت رعاية رئيس الجامعة ماجده هجرس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





يأتي ذلك -بحسب بيان الأربعاء- تحت إشراف الدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة الطبية ومدير الطب الوقائي الدكتورة سالي سعد ومع بداية الاجراءات الاحترازية تم المشاركة في حصر أدوات الوقاية اللازمه من مطهرات الأيدي والاسطح وتوفير مستلزمات نظافه الايدي والمطهرات الكحولية بجميع الادارات والكليات بالجامعه و توفير ديسبنسر معقم للايدى بجميع الإدارات والكليات. مع إعداد الملصقات الخاصه بفيروس كورونا وكيفيه التعامل معه وغسيل الأيدي وتوزيعها علي منشآت الجامعه، ومتابعة سير عمليات التعقيم والتطهير بجميع ادارات الكليات بالجامعة والمدن الجامعية.









وشملت الاجراءات الاحترازية خطة مستقبلية فى حال انتظام الدراسة شملت كيفية الترصد لأي حالات اشتباه الاصابة بالفيروس والتعامل معه وتدريب الاطباء على التعرف على الحالات المشتبه فيها وبروتوكول التعامل مع الحالات والعزل الصحى. مع توفير عامل نظافه مدرب على تطهير الأسطح والحوائط والأرضيات ومتابعة ادارة الطب الوقائي اليومية لعمليات النظافة بشكل يومى ومتابعة عيادات المدن الجامعيه والتنبيه على توفير مستلزمات ومعدات التعقيم والنظافة مع تخصيص غرفتين فى المدن الجامعية بعيدة عن حركه الطلاب لعزل أى حاله مشتبه فيها وملائمتها للمواصفات المتبعه فى غرف العزل الصحى فى حال انتظام وعوده الدراسة .





واتباع إجراءات التخلص من جميع المستلزمات أحادية الاستخدام مثل الكمامات والقفازات الطبية بطرق علمية سليمة و مراجعة التقارير الطبية لحالات المرض المزمن من العاملين بالجامعة لإدراجهم ضمن الإجازات الاستثنائية التى أقرتها الوزارة.





ومتابعة استقبال طلاب العلاج المزمن لتوفير العلاج الشهرى الخاص بهم و التأكيد على عدم تاثرهم بالسلب فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد. ويشارك فى الحمله أطباء الادارة الطبية الدكتورة دعاء رفعت والدكتورة والدكتور علي ناصر والدكتور تامر محمد مع استمرار خطة التوعيه لتشمل العاملين بباقى إدارات الجامعة.