AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لمواجهة كورونا .. طلاب طب بنها يدشنون مبادرة للمساعدة في التعليم عن بعد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:38 ص
مبادرة طب بنها للمساعدة
مبادرة طب بنها للمساعدة في التعليم عن بعد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
واصل طلاب اسرة "من أجل مصر" إحدى المبادرات الطلابية بكلية طب بنها فى تنظيم حملاتها تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودشن طلاب المبادرة تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مبادرة لتنظيم حملات توعية إلكترونية عن كيفية الوقاية من الفيروس.

وقالت الدكتورة نيرمين عدلي رائد الأسرة ان المبادرة تهدف إلى توفير الكحول والجيل المعقم للأيدي لجميع العاملين بالمستشفيات وجامعة بنها ولأهالي محافظة القليوبية بأسعار رمزية وذلك في إطار تقديم الدعم الملموس مع قادات الوطن لمجابهة هذا الفيروس كما تهدف المبادرة إلى دعم الطلاب من خلال تسهيل عملية التدريس والتعليم عن بعد هذا

من جانبه أعرب عميد طب بنها عن سعادته بمثل هذه المبادرات الطلابية التي تنم عن جيل واعى وقيادات مستقبلية مسئولة وقادرة على تحمل المسئولية مؤكدا على توفير كافة الدعم اللازم لتعزيز مثل هذه الأنشطة التي تخدم الوطن

لمواجهة كورونا .. طلاب طب بنها يدشنون مبادرة للمساعدة في التعليم عن بعد
لمواجهة كورونا .. طلاب طب بنها يدشنون مبادرة للمساعدة في التعليم عن بعد
لمواجهة كورونا .. طلاب طب بنها يدشنون مبادرة للمساعدة في التعليم عن بعد
لمواجهة كورونا .. طلاب طب بنها يدشنون مبادرة للمساعدة في التعليم عن بعد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب أسيوط يحصدون «كأس الروح الرياضية» فى الملتقى القمى الثاني لكليات الصيدلة

جامعة حلوان قى اسبوع.. انطلاق مبادرة إيد على إيد اتحضر للتجديد.. وزير التعليم الاماراتي يزور الكليات الفنية.. وتنظيم الملتقي الثاني لخريجي كلية الصيدلة

فى إطار التبادل الطلابى.. جامعة بنها تستقبل وفدا طلابيا من جامعة قناة السويس..صور

نيرمين أبو جازية: اختيار 72 شابًا من أسبوع المعرفة للعمل فى 7 مشاريع

وكيل طب بنين الأزهر بالقاهرة يتفقد المعسكر الأول لعشيرة الجوالة

رئيس جامعة المنصورة يفتتح فعاليات الملتقى الرابع لمطوري تكنولوجيا المعلومات

ترشيحاتنا

الأهلي مش محتاج لعِّيبة الزمالك.. أبرز 10 تصريحات لـ رمضان صبحي مع إبراهيم فايق

رسائل جديدة من الرئيس الصيني لـ قادة العالم بشأن كورونا

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجددا بسبب علاقتها بـ أحمد العوضى

بعد فضح زوجته له بعملها خادمة في بيوت.. تصرف غير متوقع من قصي خولي

دعاء الرسول الذي لا يرد.. 9 كلمات احرص عليها يوميًا لتحقيق ما تتمني

مرصد الأزهر: داعش يستغل كورونا لتحقيق مصالحه الخبيثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل

اكتشاف إصابة رضيع عمره عام بـ كورونا.. ووالداه يوجهان هذه النصيحة