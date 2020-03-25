لمواجهة كورونا .. طلاب طب بنها يدشنون مبادرة للمساعدة في التعليم عن بعد

ودشن طلاب المبادرة تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مبادرة لتنظيم حملات توعية إلكترونية عن كيفية الوقاية من الفيروس.

وقالت الدكتورة نيرمين عدلي رائد الأسرة ان المبادرة تهدف إلى توفير الكحول والجيل المعقم للأيدي لجميع العاملين بالمستشفيات وجامعة بنها ولأهالي محافظة القليوبية بأسعار رمزية وذلك في إطار تقديم الدعم الملموس مع قادات الوطن لمجابهة هذا الفيروس كما تهدف المبادرة إلى دعم الطلاب من خلال تسهيل عملية التدريس والتعليم عن بعد هذا



من جانبه أعرب عميد طب بنها عن سعادته بمثل هذه المبادرات الطلابية التي تنم عن جيل واعى وقيادات مستقبلية مسئولة وقادرة على تحمل المسئولية مؤكدا على توفير كافة الدعم اللازم لتعزيز مثل هذه الأنشطة التي تخدم الوطن