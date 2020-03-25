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فن

زوجة الممثل التركي الشهير بـ بالي بيك تفضحه بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:44 م
بوراك أوزجيفيت
بوراك أوزجيفيت
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شروق ابراهيم
خرجت الممثلة التركية فهرية افجان عن صمتها بشأن عدم التزام زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت الشهير بـ "بالي بيك"، بالعزل المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا.


وقالت فهرية افجان، إن زوجها ابوراك أوزجيفيت يشجع جمهوره على البقاء في المنزل والقيام بعزل منزلي، بينما هو لا يزال يخرج من منزله ويناقض نفسه بهذه التصرفات.


وأضافت فهرية افجان أن زوجها الممثل التركي المشهور لا يهتم بنصائحها ويضرب بها عرض الحائط، ما يعرض حياة طفلهما للخطر.


واستنكر بوراك أوزجيفيت ما فعلته زوجته فهرية افجان، مؤكدا أنها أمور خاصة بينهما ولا يجب لأحد معرفتها.
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