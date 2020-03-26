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رياضة

أخبار الرياضة السعودية | إعلان الهلال بطلاً للدوري قريبًا.. نادٍ إماراتي يتقدم بعرض لضم وليد أزارو

الخميس 26/مارس/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية التي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:


- كشف خبير اللوائح الرياضية أحمد الأمير أن إعلان الهلال بطلا لكأس الأمير محمد بن سلمان مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يقره الاتحادان الدولي والسعودي.


- أكدت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن المغربي وليد أزارو تلقى عرضًا من ناد إماراتي، للإنضمام إليه بدءًا من الموسم القادم.



- كشفت تقارير صحفية روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي يراقب لاعبي الفريق عبر تطبيق "الواتساب" بعد توقف فعاليات الدوري السعودي للمحترفين وكافة الأنشطة الرياضية.


- بعد توقف النشاط الكروي و الرياضي بشكل عام في السعودية بناء على قرار وزارة الرياضة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بات الأمرو معلقة بشكل كبير بخصوص استكمال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من عدمها. 
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مصادر لـ صدى البلد: إعلان الهلال بطلا للدوري السعودي قريبًا

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