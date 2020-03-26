أخبار الرياضة السعودية | إعلان الهلال بطلاً للدوري قريبًا.. نادٍ إماراتي يتقدم بعرض لضم وليد أزارو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية التي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:







- كشف خبير اللوائح الرياضية أحمد الأمير أن إعلان الهلال بطلا لكأس الأمير محمد بن سلمان مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يقره الاتحادان الدولي والسعودي.









- أكدت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن المغربي وليد أزارو تلقى عرضًا من ناد إماراتي، للإنضمام إليه بدءًا من الموسم القادم.













- كشفت تقارير صحفية روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي يراقب لاعبي الفريق عبر تطبيق "الواتساب" بعد توقف فعاليات الدوري السعودي للمحترفين وكافة الأنشطة الرياضية.









- بعد توقف النشاط الكروي و الرياضي بشكل عام في السعودية بناء على قرار وزارة الرياضة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ، بات الأمرو معلقة بشكل كبير بخصوص استكمال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من عدمها.