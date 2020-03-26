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حوادث

بالأسماء.. تحويل 6 مصابين في حادث دهس كمين الحظر بالجيزة لمستشفيات حلوان العام وقصر العيني

الخميس 26/مارس/2020 - 02:12 ص
حادث سير
حادث سير
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ندى حمودة - أحمد مهدي
حصل "صدى البلد"، على عدد من أسماء المصابين في حادث دهس تريلا لـ ١٤ سيارة في كمين حظر في الجيزة.

وكان من بين المصابين، "محمد رمضان عبد الوهاب، وجرجس ملاك، ومحمود عبد الكريم، ومحمود عبد الستار يوسف"، وتم تحويلهم إلى مستشفى قصر العيني، و"محمد عطا الله، ومينا ملاك" وتم تحويلهما إلى مستشفى حلوان العام.

وكانت مصادر قالت لـ"صدى البلد"، إن أعداد الوفيات في حادث دهس تريلا لسيارات داخل كمين حظر التجول الطريق الدائري الإقليمي مدينة الصف بالجيزة، ارتفعت لـ ١٦ متوفى و١٥ مصابا.

وقالت المصادر، إنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الدائري الإقليمي.

وأضافت المصادر، أن السيارة اصطدمت بـ ٤ سيارات ميكروباص، و٧ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانوا متوقفين في كمين الحظر.

وكانت مصادر أمنية ذاتها، أكدت في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحصيلة الأولية لحادث الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف، 10 وفيات و9 مصابين.

وكانت محافظة الجيزة شهدت حادثا مروريا كبيرا، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.

وعلى الفور، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، فانتقل إلى الموقع اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة برفقة فرق المباحث وفرق الإنقاذ البري والإسعاف.

بالأسماء.. تحويل 6 مصابين في حادث دهس كمين الحظر بالجيزة لمستشفيات حلوان العام وقصر العيني
بالأسماء.. تحويل 6 مصابين في حادث دهس كمين الحظر بالجيزة لمستشفيات حلوان العام وقصر العيني
بالأسماء.. تحويل 6 مصابين في حادث دهس كمين الحظر بالجيزة لمستشفيات حلوان العام وقصر العيني
بالأسماء.. تحويل 6 مصابين في حادث دهس كمين الحظر بالجيزة لمستشفيات حلوان العام وقصر العيني
بالأسماء.. تحويل 6 مصابين في حادث دهس كمين الحظر بالجيزة لمستشفيات حلوان العام وقصر العيني
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