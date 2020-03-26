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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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فن

نشرة هوليوود.. إصابة مغنٍ عالمي بفيروس كورونا..وظهور جديد لـ ادريس البا من الحجر الطبي

الخميس 26/مارس/2020 - 03:49 م
ادر
ادر
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شروق ابراهيم
نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من اخبار هوليوود الهامة عن نجوم ونجمات السينما والغناء وأحدث لقطات الباباراتزي نرصدها في السطور التالية:

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاراداشيان صورة لها من الحجر المنزلي التي تخضع له هي وباقي افراد عائلتها من أجل تفادي الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت النجمة العالمية أنجلينا جولي في بيان صحفي عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أمريكي من أجل مساعدة الأطفال المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد.


أعلنت شبكة قنوات "فوكس" الأمريكية عن عرض حفلات بث مباشر من المنزل لعدد من أشهر مطربي العالم، والتي تذهب أرباحها لمساعدة الفرق الطبية التي تتواجد في المستشفيات حاليا وتتصدى لفيروس كورونا المستجد.

صدم النجم العالمي جاكسون براون محبيه حول العالم بخبر إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما أجرى فحصا طبيا، وجاءت النتيجة إيجابية.

قامت المغنية الأمريكية اريانا غراندي ومواطنتها النجمة العالمية تايلور سويفت بتحويل مبالغ مالية عبر التحويلات البنكية الأونلاين للأشخاص الذين خسروا أعمالهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

أجهشت النجمة العالمية كاردي بي في البكاء خلال ظهورها على جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بسبب شعورها بالملل الفارط عقب التزامها الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

خرج النجم العالمي إدريس ألبا على جمهوره لكي يتواصل معهم بشكل مباشر بعد مرور أسبوع على إعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

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