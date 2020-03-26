AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الكشف بالمجان.. أطباء أسوان يساعدون المواطنين في منازلهم

الخميس 26/مارس/2020 - 08:17 م
الكشف بالمجان
الكشف بالمجان
Advertisements
البهي عمرو

قال الدكتور ربيع الرواح ادمن جروب أطباء أسوان للكشف المجانى، إنهم قاموا بعمل جرب لمساعدة المواطنين بالمجان وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم يكشفون على المواطنين وهم فى منازلهم.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حقائق و أسرار" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى مصطفى بكري أن الجروب به أكثر من 50 ألف مواطن والجميع يقدم الخدمات بالمجان.


قال الإعلامي مصطفى بكري، إن منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات مصر للتعامل مع فيروس كورونا للمرة الثالثة.


وأضاف  بكري، خلال تقديمه برنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فى أزمة التعامل التعامل مع كورونا.


وأشار  إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تسير على تعليمات منظمة الصحة العالمية، وهناك تحركات قوية فى كل مكان وأن الوزارة توفر احتياجات المستشفيات.


وقدم، الشكر لوزيرة الصحة على المجهود الذى يتم، وكشف بكري أن هناك مؤسسات كثيرة تعمل من أجل التخفيف على المواطنين.


ولفت  إلى أن هناك سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا، وكشف أن الدولة لديها القدرة فى عزل مناطق عن بعضها.


وكشف مصطفى بكري أن الصين قامت بعزل بعض المناطق عن بعضها للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار هام من غرفة صناعة السينما للحد من انتشار فيروس كورونا

بمساعدة إدارة الحرب الكيميائية..تطهير الجامعات من فيروس كورونا..فيديو

بكري: على كل منصف الوقوف إجلالا لأداء مصر في التعامل مع فيروس كورونا

بكري: إجراءات جديدة قريبا أكثر حماية لصحة المصريين.. فيديو

بكري: بعض الدول تحسد مصر على إجراءاتها الوقائية ضد كورونا

امكث في بيتك واستشر طبيبك .. مبادرة لأصحاب البالطو الأبيض بالقليوبية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

خائن بطبعه.. نجم الهلال السعودي ينتقل لغريم ناديه القديم

ليلة دامية في الظلام والسكون التام .. تفاصيل 6 ساعات لحادث الدائرى الاقليمى بكمين الحظر في الجيزة..شاهد

وسائل النقل والمواصلات تعمل يومي الجمعة والسبت من 6 صباحا لـ 6 مساء

مساعدات طبية وإنسانية من مصر لأهالي قطاع غزة .. فيديو وصور

الاتفاق السعودي يقدم عرضا مغريا للأهلى للحصول على خدمات وليد أزارو نهائيا

في وقت الحظر.. هل يمكن لأي مريض الذهاب إلى مستشفى؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. شاهد إطلالة سلمى أبو ضيف في الحجر الصحي

بالأحضان.. حلا شيحة ونسرين أمين تكسران قواعد الوقاية من كورونا

التأكد من إصابة رضيع عمره 3 أسابيع بـ كورونا في نيويورك.. تفاصيل