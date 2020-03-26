الكشف بالمجان.. أطباء أسوان يساعدون المواطنين في منازلهم

قال الدكتور ربيع الرواح ادمن جروب أطباء أسوان للكشف المجانى، إنهم قاموا بعمل جرب لمساعدة المواطنين بالمجان وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم يكشفون على المواطنين وهم فى منازلهم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حقائق و أسرار" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى مصطفى بكري أن الجروب به أكثر من 50 ألف مواطن والجميع يقدم الخدمات بالمجان.





قال الإعلامي مصطفى بكري، إن منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات مصر للتعامل مع فيروس كورونا للمرة الثالثة.





وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فى أزمة التعامل التعامل مع كورونا.





وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تسير على تعليمات منظمة الصحة العالمية، وهناك تحركات قوية فى كل مكان وأن الوزارة توفر احتياجات المستشفيات.





وقدم، الشكر لوزيرة الصحة على المجهود الذى يتم، وكشف بكري أن هناك مؤسسات كثيرة تعمل من أجل التخفيف على المواطنين.





ولفت إلى أن هناك سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا، وكشف أن الدولة لديها القدرة فى عزل مناطق عن بعضها.





وكشف مصطفى بكري أن الصين قامت بعزل بعض المناطق عن بعضها للحد من انتشار فيروس كورونا.