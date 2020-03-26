رغم تحذيرات كورونا.. المحامين تعلن عن موعد جلسة حلف اليمين بحضور المئات

رغم التحذيرات من التجمع بسبب وباء كورونا، أعلنت نقابة المحامين إنعقاد، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، يوم الأحد الموافق 12 أبريل المقبل، برئاسة رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لأول مره بعد فوزه بمنصب النقيب، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.





وتعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.





وينشر موقع نقابة المحامين، وفق البيان، كشوفا بأسماء المحامين الجدد، المقرر حضورهم جلسة حلف اليمين، في بداية شهر ابريل المقبل، فور الانتهاء من تحضير الكشوف.



