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محافظات

قتلت ابنها بإيديها .. أم تخنق طفلها بحبل الغسيل انتقاما من والده وتعترف: حرقت قلبه عليه

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:02 ص
متهمة-ارشيفية
متهمة-ارشيفية
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خالد رياض


انتزع الشيطان الرحمة من قلبها ، وصلت بها الدرجة لقتل فلذة كبدها طفلها الصغير الذي لاذنب له ولا تأثيم.



في قرية المجابرة بمركز جرجا بسوهاج دفع الطفل الصغير أحمد حياته ثمنا لقسوة وجحود أمه بعدما قررت قتله انتقاما من والده بعد أن هددها بالزواج بآخرى.



الأم الجاحدة استعدت طفلها الذي لم يجاوز الثلاث أعوام من عمره وجهزت له حبلا ثم لفته حول رقبته حتى لفظ أنفاسه بين يديها.



تخلصت بعدها من جثة نجلها واختفت لدى إحدى صديقاتها في محاولة للبعد عن المشهد.



يذكر أن ضباط مباحث مركز جرجا بسوهاج، تمكنت من القبض علي ربة منزل بعد 3 أيام من اختفائها، بعد أن قتلت ابنها البالغ من العمر 3 سنوات شنقا بحبل غسيل لتحرق قلب والده بعد أن هددها بالزواج من أخري.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا بالعثور علي جثة طفل بقرية المجابرة.



وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين مصرع الطفل "أحمد. م" ٣ سنوات، وتبين من معاينة رجال المباحث وجود آثار خنق حول الرقبة.



تم إخطار النيابة العامة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك،وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وضبط المتهمة.



وتمكنت حملة أمنية من ضبط المتهمة بعد أن تبين اختبائها لدي إحدي صديقاتها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة قائلة :"حرقت قلب ابوه عليه".



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