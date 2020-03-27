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أخبار العالم

ماكرون يعلن عن مبادرة جديدة لمواجهة كورونا مع ترامب

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه يعمل بالتنسيق مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وقادة دول أخرى للتوصل إلى مبادرة جديدة بخصوص الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأوضح ماكرون في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "كان لي  حديث هاتفي مثمر جدا مع ترامب بشأن كورونا، فنحن نعد معه ودول أخرى مبادرة جديدة قوية بشأن الفيروس". 

وأعلن قادة مجموعة العشرين: "نحن ملتزمون باستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، وتحقيق النمو، وملتزمون بحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف والدخل".
 
وأكد قادة مجموعة العشرين، على تشكيل جبهة موحدة لمواجهة جائحة كورونا، والتصدي لآثار جائحة كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا أولوية بالنسبة لنا، وضخ 5 ترليونات دولار لحماية الاقتصاد العالمي.
 
جاء ذلك خلال وقائع القمة الاستثنائية التى يعقدها قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بشكل افتراضى عبر الفيديو كونفرانس، وتنقل أجزاء من فعالياتها بالبث المباشر عبر التليفزيون الرسمى السعودى "قناة الإخبارية".

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