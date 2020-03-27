نجيب ساويرس: أدعو شعوب العالم باختلاف دياناتهم للصلاة في توقيت واحد

دعا رجل الأعمال نجيب ساويرس،شعوب العالم باختلاف الديانات إلى الاتفاق على يوم واحد من أجل الصلاة والدعاء من أجل انفراج أزمة فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.





وقال نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أ رى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعا بإختلاف أدياننا حتى يزيح الله هذه الغمة ويشفى المرضى جميعا".





وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس، قد نشر عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة " تويتر"، تغريدة ساخرة من فيروس كورونا نقلها عن أحد البسطاء.





كتب ساويرس قائلا: "الشخص المصاب بفيروس الإنفلونزا لا يصاب بفيروس كورونا" وعقب: "عم سيد السباك بيقولي اصل مفيش فيروس بيرضي يخش على شغل التاني".



