ننشر أحدث تصريحات وزير التعليم: ماحدش هايسقط.. واستعدادات لعزل الطالب المريض في لجان امتحانات الثانوية

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعدد من التصريحات الجديدة التي لفتت انتباه الرأي العام بما فيه من طلاب وأولياء أمور.









حرص وزير التربية والتعليم على أن يزف بشرى سارة جديدة لطلاب التعليم الفني ، أعلن خلالها ، أنه بعد التشاور مع الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، فقد تقرر اقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية في "سنوات النقل في التعليم الفني" علي الفترة الدراسية حتي ١٥ مارس ٢٠٢٠ فقط .





كما قال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية ، فإن امتحانات الدبلومات ستبدأ في منتصف مايو القادم ، وقد تم بالفعل وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات ومن الصعب إعادة الطباعة لأنها ملايين الأوراق ، ولذلك قررنا "إلغاء الأسئلة التي تقع في المنهج الذي يقع بعد ١٥ مارس ٢٠٢٠" وذلك أثناء الامتحانات وتوزيع درجاته على بقية الأسئلة.





وأخيرا أضاف وزير التربية والتعليم قائلا : سوف نوافيكم في الأيام القادمة بأجزاء المناهج، في التخصصات المختلفة، والتي لن تشملها المشروعات والامتحانات.









وعن الجدل المثار في الرأي العام حاليا بشأن المشروعات البحثية التي سيتم تقييم طلاب المدارس على أساسها هذا العام ، قال وزير التربية والتعليم : إن فكرة المشروعات البحثية هي فكرة جديدة نحاول اضافتها لقاموس تقييم الطلاب، لتكون بديلة عن الامتحانات التقليدية، وذلك في إطار تطوير شكل التعليم في مصر.



