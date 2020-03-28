أخبار العلوم والتكنولوجيا..أفلام مجانية بدون استهلاك باقة النت.. جوجل تصنع 3 ملايين كمامة للتبرع بها

أعلنت شركة "Nintendo"، المصنعة لأجهزة "نينتيندو سويتش" عن بيع 52 مليون وحدة تحكم بالألعاب التابعة لها، في مواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة.

أكدت شركة AMD الأمريكية، أن أحد المتسللين، سرق شفرة مصدر البرنامج source code معالج الرسومات الحالية والمستقبلية، الخاصة بوحدة تحكم الألعاب Xbox Series X المملوكة لها، وطالب بفدية بقيمة 100 مليون دولار مقابل الملفات.





في ظل تفشى فيروس كورونا فى العديد من الدول حول العالم وتكاتف الجميع من أجل محاربة إنتشاره، قررت إدارة OLX أوليكس مصر اتخاذ إجراءات هامة للحفاظ على على سلامة مستخدمي المنصة وموظفيها، لضمان عمل المنصة والوفاء بطلبات واحتياجات البيع والشراء لدى الجميع.

