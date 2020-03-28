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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..أفلام مجانية بدون استهلاك باقة النت.. جوجل تصنع 3 ملايين كمامة للتبرع بها

السبت 28/مارس/2020 - 07:16 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا..أفلام
أخبار العلوم والتكنولوجيا..أفلام مجانية بدون استهلاك باقة ال
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" ، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التي نستعرضها فى النشرة التالية: 

أعلنت شركة سامسونج ، منذ أيام قليلة، بدء تصنيع وشحن الذاكرة العشوائية من نوع  DDR4 المصنعة باستخدام تكنولوجيا Extreme Ultraviolet، والتى تستخدمها الشركة لأول مرة في هواتفها. 

يسعى الكثيرون خلال هذه الفترة من العزل المنزلى، إلى محاولة قتل الملل والتخلص من الوقت الطويل من الجلوس في المنزل، بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، الذى أجبر الجميع على المكوث في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. 

أطلقت شركة أبل تطبيقا جديدا، يحتوي على كل المعلومات والحقائق المتعلقة بفيروس كورونا لمساعدة الأشخاص على البقاء على اطلاع واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صحتهم بسبب تفشى الفيروس

قال المدير التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، إن جوجل سوف تقوم بتصنيع الكمامات الطبية لمواجهة النقص الهائل في عدد الكمامات، بعد تفشى فيروس كورونا. 

أعلنت شركة "Nintendo"، المصنعة لأجهزة "نينتيندو سويتش" عن بيع 52 مليون وحدة تحكم بالألعاب التابعة لها، في مواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة.

أكدت شركة AMD الأمريكية، أن أحد المتسللين، سرق شفرة مصدر البرنامج source code معالج الرسومات الحالية والمستقبلية، الخاصة بوحدة تحكم الألعاب Xbox Series X المملوكة لها، وطالب بفدية بقيمة 100 مليون دولار مقابل الملفات.

في ظل تفشى فيروس كورونا فى العديد من الدول حول العالم وتكاتف الجميع من أجل محاربة إنتشاره، قررت إدارة OLX أوليكس مصر اتخاذ إجراءات هامة للحفاظ على على سلامة مستخدمي المنصة وموظفيها، لضمان عمل المنصة والوفاء بطلبات واحتياجات البيع والشراء لدى الجميع.

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن ساعتها الذكية الجديدة هواوي ووتش جي تي2إي Huawei Watch GT2e، وهي نسخة مخصصة للرياضيين من ساعة Watch GT2 ، والتى تأتي بسعر أقل إذ تتوفر مقابل 200 يورو بدلا من سعر النسخة السابقة 250 يورو.

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