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محافظات

الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور

السبت 28/مارس/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

لليوم الثانى على التوالى، شهدت شوارع وميادين محافظة القليوبية حالة من الهدوء التام، حيث التزم جميع أصحاب المحلات بقرار مجلس الوزراء بالغلق التام ضمن إجراءات الحظر الجزئي للتجول للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شهدت الشوارع خلو المارة، حيث التزم الأهالى منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع دون أى جدوى، خاصة بعد قيامهم بشراء جميع احتياجاتهم من المحال قبل فترات الغلق.

واطمأنت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالقرى على الالتزام بغلق المحلات والمطاعم وصالات الجيم فى مناطق المحافظة المختلفة، وتطبيق غرامة رادعة على المحلات التي لم تلتزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

فيما شدد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية لتطبيق القرار بحزم، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور
الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور
الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور
الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور
الهدوء التام يخيم على شوارع القليوبية فى اليوم الثانى لقرار الغلق التام.. صور
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