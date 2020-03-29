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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..اكتشاف أسرع جهاز لفحص كورونا..جوجل تحذف هذا التطبيق

الأحد 29/مارس/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" ، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التي نستعرضها عبر النشرة التالية: 

يلجأ الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي إلى الألعاب الألكترونية، خاصة أؤلئك الذين يشعورن بالملل أثنا الحجر الذاتي المفروض عليه مع استمرار أزمة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لذا قام بعض مطورو الألعاب المدفوعة بطرح ألعابهم بشكل مجاني لفترة محدودة.

يعد تطبيق المراسلة الفورية واتساب "Whatsapp"، أكثر تطبيقات التراسل شيوعًا إذ يفضل استخدامه أكثر من مليارى شخص حول في العالم، ولذلك يحصل باستمرار على مجموعة كبيرة من التحديثات، كما يملك العديد من المميزات التي تجعل الجميع يفضله عن غيره.

أضافت شركة جوجل مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة emoji، والتى تعتبر أكثر مرحا من الرموز السابقة، في محاولة للتجديد وإختبار عدد من الإيموجى التى كانت تعمل عليها منذ العام الماضى. 

نجحت شركة الأدوية والأجهزة الطبية Abbott، في تطوير جهاز جديد لفحص فيروس كورونا المستجد، والذي يمكنه إجراء التحليل وأظهار النتيجة خلال 5 دقائق فقط.

كشف تقرير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أعلنت لبعض المحللين أنها باعت حوالى 60% فقط من سلسلة هواتفها الأحدث سامسونج  Galaxy S20، وأنها متعثرة في تخطى هذه النسبة. 

قامت شركة جوجل بحذف تطبيق Infowars من على متجرها Google Play Store، وذلك بسبب نشر التطبيق معلومات مضللة وإشاعات عن فيروس كورونا المتفشى في معظم دول العالم.

يشهد العالم فترة هى الأغرب من نوعها في التاريخ؛ فبعد تفشى فيروس كورونا في معظم دول العالم، توقفت الأعمال والمدارس والجامعات، وأصبح كل شيء من المنزل، ورغم الضغط المستمر على شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك بعض المنصات والمواقع التى استفادت من هذا الأمر. 

ذكر موقع GSMArena أن شركة أوبو الصينية ستقوم بإصدار هاتف Oppo Reno Ace 2 في شهر أبريل المقبل، وكشفت الشركة عن تصميم الهاتف الجديد ومواصفاته.  

ذكرت صحيفة  Wall Street Journal الأمريكية أن السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة، تستخدم بيانات الموقع من خلال تطبيقات هواتف المواطنين الأمريكيين، للحد من انتشار فيروس كورونا

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