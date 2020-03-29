أخبار العلوم والتكنولوجيا..اكتشاف أسرع جهاز لفحص كورونا..جوجل تحذف هذا التطبيق

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" ، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التي نستعرضها عبر النشرة التالية:



