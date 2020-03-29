AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ما هي المسئولة الشيئية؟.. النقض توضح

الأحد 29/مارس/2020 - 10:05 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي المسئولية الشيئية. 



جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٨ من القانون المدنى على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية مسئولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ... " مفاده أنه ولئن كانت المسئولية المقررة في هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضًا لا يقبل إثبات العكس إلا أن هذه المسئولية تدرأ عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور .

وكانت محكمة النقض، أوضحت في أحد الطعون المنظورة أمامها ماذا يحدث للمحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن.

حيث جاء في حيثيات الحكم ، أنه  من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وتحقيقًا لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى لوكان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم.

فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد.

وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق .

فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه.

أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، ولما كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات ، على نحو ما سلف بيانه ، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وقع معين بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة.

 ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق النائب العام في الطعن على الأحكام النهائية.. النقض توضح

الزواج بأخرى.. النقض توضح هذه الحالة

وجوب احترام أحكام النقض صح أو خطأ.. المحكمة توضح لماذا

تنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي.. النقض توضح هذه الحالة

إنابة محام بدون توكيل خاص.. النقض توضح الحالة

سقوط الخصومة .. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

محمد سمير: عبدالله السعيد رحل عن الأهلي لهذا السبب

أخبار التوك شو.. طلب عاجل من أحمد موسى لـ رئيس الوزراء بسبب كورونا.. والصحة: عزل قرى في 10 محافظات

في أحدث ظهور لها .. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا

إيطاليا بالمصري.. غناء وتصفيق من شرفات المنازل في مدينة نصر.. فيديو

24 ساعة.. تحرك برلماني لمد ساعات حظر التجول على مدار اليوم

إسقاط طائرة مسيرة حلقت فوق قصر البرهان في الخرطوم .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس

بـ 12 شمعة .. ماريا كاري تحتفل بعيد ميلادها الـ50 في الحجر المنزلي ..صور