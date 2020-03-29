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فن

غياب سمير غانم عن جنازة رفيق دربه جورج سيدهم

الأحد 29/مارس/2020 - 02:00 م
سمير غانم وجورج سيدهم
سمير غانم وجورج سيدهم
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شروق ابراهيم
تغيب الفنان الكبير سمير غانم ، عن حضور تشييع جثمان رفيق دربه الفنان الراحل جورج سيدهم الذي كان شاركه فرقة " ثلاثي اضواء المسرح" في بدايتهما الفنية. 

ورغم غياب سمير غانم ، إلا أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز حرصت على المشاركة في تشييع الجثمان الذي أقيم في كنسية العدرا بمدينة نصر، واتخذت جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. 

حضر تشييع الجثمان عدد من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان هاني رمزي والفنانة الهام شاهين وأشرف زكي نقيب الممثلين وعدد من أفراد الأسرة والعائلة.

ورحل سيدهم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما.

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