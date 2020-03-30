رشا مجدي تشرح قرار البنك المركزي وضع حد أقصى 10 آلاف جنيه يوميا للسحب والإيداع

قالت الإعلامية رشا مجدى إن البنك المركزى، قرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة، وذلك بهدف تجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهًا مصريًا للأفراد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا للشركات.





وأضافت رشا مجدي خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أنه يستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهًا مصريًا، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.





وأوضحت رشا مجدي: "حرصًا من البنك المركزي المصري على سلامة جميع المواطنين فإنه يدعو الجميع إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وتجدر الإشارة إلى أن كل البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير على المواطنين".





كما استعرضت رشا مجدى خلال الفقرة عددا من الأخبار الاقتصادية التى حدثت على مدار الأيام الماضية، أبرزها تصريحات وزير المالية حول قدرة مصر بقيادتها وتكاتف شعبها على تجاوز محنة «كورونا" وقرار وزارة الإسكان بتثبيت سعر المتر للوحدات السكنية بـ17 مدينة جديدة حتى نهاية 2020، وإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمخزون الاستراتيجي من الأقماح لانتاج الخبز المدعم.



