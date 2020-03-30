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أخبار العالم

بريطانيا تدين مجددا استهداف السعودية بـ صواريخ باليستية.. وتطالب الحوثيين بهذا الأمر

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:38 م
بريطانيا تدين مجددا
بريطانيا تدين مجددا استهداف السعودية بـ صواريخ باليستية.
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دعاء أبوهشيمة
أعربت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لإطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه الرياض وجازان.

وقالت الخارجية البريطانية إن إطلاق صواريخ نحو السعودية يهدد المناطق المدنية وجهود السلام؛ بحسب "العربية".

وطالبت بريطانيا الحوثيين بالتعاطي بشكل بناء مع جهود  جريفيثس، وسيط دولي بريطاني ويعمل مديرا تنفيذيا للمعهد الأوروبي للسلام . 

وفي وقت سابق، قال وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي:" أدين أشد إدانة محاولات الاعتداء الصاروخي من قبل الحوثيين على الرياض وجازان يوم أمس، إن هذه الاعتداءات المتهورة تهدد مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية وبنيتها التحتية".

وأضاف في بيان بثته الحكومة البريطانية:" هالني أن الحوثيين قد زادوا من اعتداءاتهم الصاروخية على المملكة العربية السعودية بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، الأطراف إلى العمل تجاه الوصول إلى حل سياسي لإنهاء هذا الصراع المروع، وبينما كان رد الحوثيين إيجابيا على هذا المطالبة، فإن أفعالهم مخالفة لذلك".

وطالب كليفرلي ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الأفعال الاستفزازية، والانخراط عاجلا وبشكل بنّاء في عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة.
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