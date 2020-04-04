موت وعمار ديار.. فيروس كورونا يمنح تجار صناديق دفن الموتى مكاسب هائلة

وقال غاريت: "فيما يتعلق بالنشاط، من الواضح أن الطلب في هذا المكان الآن هو الأقوى على الإطلاق"، وفي المصنع، يجتهد الموظفون، البالغ عددهم 120 موظفا، في تجميع التوابيت التي تباع عادة مقابل سعر يتراوح بين 700 يورو (756دولارا) و5000 يورو للتابوت الواحد.





وقال غاريت إن هذا الوضع سيتغير لأن الطفرة في الطلب دفعت المصنع للتركيز على الوحدات الأكثر بساطة، ويحافظ العمال على مسافة آمنة فيما بينهم ويقومون بتطهير المساحة التي يعملون بها بانتظام، ويرتدون جميعا الكمامات الواقية





وقامت الشركة بالتعاقد مع عاملات حياكة محليات بسبب النقص المزمن الناجم عن الوباء العالمي.