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فن

رضوى الشربيني: لأول مرة الستات تعرف أزواجهم فين

السبت 04/أبريل/2020 - 09:35 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت رضوى الشربينى: "‏لأول مرة فىً التاريخ المعاصر...كل الستات تعرف أزواجهم فين".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :وهو في البيت برضو دماغه ف حته تانيه..عشان كده انتي مش عارفه تقومي بدورك اليومين دول ...دي معجزة العصر..‏‎ودي حاجة كويسة ولا وحشة".


يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.
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