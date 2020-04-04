رضوى الشربيني: لأول مرة الستات تعرف أزواجهم فين

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت رضوى الشربينى: "‏لأول مرة فىً التاريخ المعاصر...كل الستات تعرف أزواجهم فين".





وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : وهو في البيت برضو دماغه ف حته تانيه.. عشان كده انتي مش عارفه تقومي بدورك اليومين دول ...د ي معجزة العصر.. ‏‎ودي حاجة كويسة ولا وحشة".









يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.