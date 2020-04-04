رضوى الشربيني: لأول مرة الستات تعرف أزواجهم فين

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت رضوى الشربينى: "لأول مرة فىً التاريخ المعاصر...كل الستات تعرف أزواجهم فين".
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :وهو في البيت برضو دماغه ف حته تانيه..عشان كده انتي مش عارفه تقومي بدورك اليومين دول ...دي معجزة العصر..ودي حاجة كويسة ولا وحشة".
يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.
لى أول مره فىً التاريخ المعاصر...كل الستات تعرف أزواجهم فين— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) April 3, 2020