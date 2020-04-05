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طريقة عمل البصارة للشيف شربيني

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:53 م
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة للشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل البصارة للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير البصارة
فول مدشوش
بصل
ملوخية ناشفة
كرفس شبت ثوم
ماء مغلى
كزبرة خضراء
فلفل حار
جوزة الطيب
كمون ملح
فلفل
بصل محمر للتقديم

طريقة عمل البصارة
* اخلطى البصل و الثوم و الكرفس و الكزبرة و الملوخية و الفلفل الحار مع بعض جيدا
* ضعى الخليط مع الماء المغلى على النار ثم ضيفى اليه الفول المدشوش و يقلبوا جيدا
* ضيفى التوابل الى الخليط و اتركيها حتى تنضج لمدة 50 دقيقة على الاقل ثم ترفع و تضرب بالخلاط اليدوى و تقدم بالهنا مع البصل المحمر
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