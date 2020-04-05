نقدم لكم طريقة عمل البصارة للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البصارة

فول مدشوش

بصل

ملوخية ناشفة

كرفس شبت ثوم

ماء مغلى

كزبرة خضراء

فلفل حار

جوزة الطيب

كمون ملح

فلفل

بصل محمر للتقديم





طريقة عمل البصارة

* اخلطى البصل و الثوم و الكرفس و الكزبرة و الملوخية و الفلفل الحار مع بعض جيدا

* ضعى الخليط مع الماء المغلى على النار ثم ضيفى اليه الفول المدشوش و يقلبوا جيدا