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رياضة

تعليق ناري من إبراهيم فايق على منتقدي وليد سليمان.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:25 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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عمرو ابوبكر
سخر الإعلامي إبراهيم فايق من مهاجمي وليد سليمان نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ووصفهم بأنهم مش لاقيين مواضيع يتكلموا فيها فقالوا نطلع نقول اي كلام.

وأضاف فايق خلال تصريحاته في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن وليد سليمان جدد تعاقده مع الأهلي في أسرع ما يمكن ودون جدل ولا مجاملات كما قيل.

وأشار فايق الى أن، الأهلي لا يحب المجاملات ولو جامل فالمجاملة ستكون في التجديد عام، وليس تجديد موسمين بمبلغ كبير.

وتابع: الانتماء يلعب دور كبير مع وليد سليمان وما يقدمه للأهلي اهم بكثير مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل من مهاترات.

واستطرد فايق، أن وليد سليمان هو صاحب المواقف التي لابد أن تزنها بعقبك، وهو لاعب مميز وليس من نوعية اللاعبين المقرفة على الدكة، فهو سلاح الأهلي في اي وقت.

جدير بالذكر، أن فتح أمس إبراهيم سعيد نجم الاهلي السابق النار على وليد سليمان بتصريحات في ضيافة فاروق، وقال: "وليد سليمان٬ نجم الفريق الكروي الأول بالنادى الأحمر بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية".

وقال سعيد فى حديثه مع برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي محمد فاروق٬ المذاع على قناة "Ten": "وليد سليمان ليس لاعبا دوليا لكي يشترط على الاهلى عند تجديد عقده ويجب الأخذ فى الاعتبار فى المعاملة بين اللاعب المحلي والدولي".

وأضاف: "وليد سليمان لم يفعل شييء مع المنتخب الوطني ولم يشارك لكي يحصل على هذا المبلغ بعد تجديد عقده ويشارك مع الأهلى دقائق معدودة".
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