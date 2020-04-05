تعليق ناري من إبراهيم فايق على منتقدي وليد سليمان.. فيديو

سخر الإعلامي إبراهيم فايق من مهاجمي وليد سليمان نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ووصفهم بأنهم مش لاقيين مواضيع يتكلموا فيها فقالوا نطلع نقول اي كلام.





وأضاف فايق خلال تصريحاته في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن وليد سليمان جدد تعاقده مع الأهلي في أسرع ما يمكن ودون جدل ولا مجاملات كما قيل.





وأشار فايق الى أن، الأهلي لا يحب المجاملات ولو جامل فالمجاملة ستكون في التجديد عام، وليس تجديد موسمين بمبلغ كبير.





وتابع: الانتماء يلعب دور كبير مع وليد سليمان وما يقدمه للأهلي اهم بكثير مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل من مهاترات.





واستطرد فايق، أن وليد سليمان هو صاحب المواقف التي لابد أن تزنها بعقبك، وهو لاعب مميز وليس من نوعية اللاعبين المقرفة على الدكة، فهو سلاح الأهلي في اي وقت.





جدير بالذكر، أن ف تح أمس إبراهيم سعيد نجم الاهلي السابق النار على وليد سليمان بتصريحات في ضيافة فاروق، وقال: "وليد سليمان٬ نجم الفريق الكروي الأول بالنادى الأحمر بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية".