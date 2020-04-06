الصحة العالمية توضح نتائج تقييمها للوضع الصحي في مصر

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية قامت بإرسال فريق من الخبراء الأجانب لتقييم ما يحدث في مصر بخصوص فيروس كورونا وقاموا بالإطلاع علي جميع مجريات الاستجابة للإرشادات والإجراءات الوقائية.





وأضاف جون جبور خلال تصريحات تليفزيونية، أن نتائج هذه التقييمات اوضحت ان مصر تتمتع باستجابة قوية فيما يتعلق بالوقت الراهن وهذا بناء عدة سيناريوهات تختلف حسب تطور الوباء .









وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية ، أن هذا الوباء هو وباء جديد وينتشر بسرعة ويزيل جميع الاعتراضات امامة كما يحدث في بعض دول العالم.

















وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية ، أن انتشار الوباء يختلف من بلد الى اخرى حسب العوامل الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والبنية الصحية .









واستكمل ممثل منظمة الصحة العالمية ، أن منظمة الصحة العالمية هنا تفرق بين البلدان التي يوجد بها النظم الصحية القوية والضعيفة