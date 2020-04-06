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أخبار البلد

الأطباء: إجراءات الطب الوقائي تحد من إصابة الأطقم الطبية بفيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الطب الوقائي بوزارة الصحة استجاب لمطالبهم البديهية بتخصيص مداخل خاصة في المستشفيات للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع إجراء مسح للعاملين بالقطاع الطبي يوميا صباحا.


وأكد "الزيات"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه المطالب تقدمت بها النقابة منذ شهرين قبل انتشار فيروس كورونا المستجد وتمت الاستجابة لها.

وأوضح أن تلك الإجراءات تحد من إصابة الأطقم الطبية بفيروس كورونا، ولكنها لن تجدي نفعا لمن أصابهم الفيروس، مشددا على ضرورة توفير مستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين ومقدمي الرعاية.

وأضاف أن الجهات الصحية احتاجت حوالي 45 يوما لإصدار التعليمات الخاصة بإجراء المسحات للعاملين بالقطاع الطبي، وغالبا سيحتاجون ثلاث سنوات لتنفيذها، فالإجراءات تأتي متأخرة ولكن أفضل من ألا تأتي أبدا.


كان الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أصدر إجراءات جديدة في إطار مواجهة فيروس كورونا في المستشفيات.

وأوضح القرار أنه سيتم تطبيق 6 إجراءات جديدة يجب أن تتخذها المستشفيات، أولها تخصيص ممر خاص بالمستشفى لدخول الحالات المشتبه بإصابتها بأعراض تنفسية، وإجراء فحص يومي للعاملين بالمستشفيات بمدخل العاملين بالمستشفى قبل التوقيع في دفتر الحضور.

وأضاف القرار على وجوب التأكد من توافر جميع الأدوات الشخصية الوقائية واللازمة لتعامل الفرق الطبية من أطباء وتمريض مع أي حالات اشتباه وإصابة مؤكدة.

وشدد القرار على عدم السماح لأي مقدم خدمة طبية بالتعامل مع المرضى إلا بعد التأكد من ارتداء الأدوات الوقائية الشخصية، وتخصيص مراقب من فريق العدوى بالمستشفى للتأكد من التزام الفريق الطبي بسياسة ارتداء ونزع الأدوات الشخصية وإبلاغ مدير المستشفى حول أي تجاوزات في عدم تطبيق تلك السياسة.

كما أضاف رئيس الطب الوقائي أنه في حالة خضوع أي من أفراد الفريق الطبي للعزل الذاتي (المنزلي) خلال 14 يومًا ويثبت عمله بمنشأة خاصة خلال فترة العزل الذاتي، يقع ذلك تحت المساءلة القانونية.
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