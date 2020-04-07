أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يرد بشأن إلغاء الدوري.. شرط فايلر للتجديد لـ الأهلي.. دور تركي آل الشيخ في حسم مصير حسام عاشور

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









فجر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان رفضه استكمال الدوري المصري الممتاز حال تأجيله بعد يوم 14 أبريل.







