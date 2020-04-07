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رياضة

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يرد بشأن إلغاء الدوري.. شرط فايلر للتجديد لـ الأهلي.. دور تركي آل الشيخ في حسم مصير حسام عاشور

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:24 م
مرتضى منصور وعمرو
مرتضى منصور وعمرو الجنايني
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


فجر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان رفضه استكمال الدوري المصري الممتاز حال  تأجيله بعد يوم 14 أبريل.


أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أبدى موافقته على تجديد عقده مع النادي الأهلي، بشرط وحيد.


يعمل مسؤولو نادي بيراميدز، على تكثيف المفاوضات فى الوقت الحالي مع طاهر محمد طاهر الجناح الهجومي للفريق  الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من أجل حسم ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


فجر الإعلامى مدحت شلبي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بعد تأكد رحيله عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الكروي الجارى.


كشفت مصادر خاصة، أن إدارة النادي الأهلي، أبدت رغبتها في ضم مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا هداف الفريق وهداف بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام.


وافق المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحادين الدولي الإفريقي، وكذلك أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، على مبادرة الصلح التي اقترحها الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.


كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عدم صحة ما أثير موخرا حول تفكيره في الرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


يسعى نادي ليفربول الإنجليزي للحصول على الجوهرة الإسبانية فيران توريس لاعب فريق فالنسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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