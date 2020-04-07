أحمد موسى: 43 ألف إصابة في أمريكا اليوم فقط.. فيديو

صدم الإعلامي أحمد موسى ، الجميع بعد الكشف عن حجم الإصابات التي وصلت لها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، مؤكدا أن وكالة سبوتنيك الروسية أعلنت أن حجم الإصابات وصل لـ 43 ألف حالة اليوم الثلاثاء. الإصاباتسبوتنيك





وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع عبر شاشة « صدى البلد »، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك أرقاما مرعبة في دول العالم ولا نريد أن نذهب لها ونكون مثلهم، مشيرا إلى أن وضع مصر أفضل من دول كثيرة في معدل الاصابات والوفيات بفيروس كورونا.





وأشار مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن الحياة تعود لـ ووهان الصينية اليوم وبشكل تدريجي، والمواطنون يخرجون للشوارع والمتنزهات بأعداد كبيرة، مطالبا المصريين بالأمل في حل الأزمة.





قالت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية ارتفاعا كبيرا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كوونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الولايات المتحدة.





وقالت إن الولايات المتحدة سجلت 43.438 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل الإجمالي إلى 374.329 إصابة.





وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 3154 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12.064.









ويشار إلى أن الأرقام المذكورة لا تعكس بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية.





فيما ويقول موقع "وولد ميتر" إن الولايات المتحدة سجلت 19.583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأن الإجمالي وصل إلى 386.587 شخصا.





ويضيف أن الولايات المتحدة سجلت 1404 وفاة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 12.275