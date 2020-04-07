أسامة هيكل: مش هنحتاج لاستعداد الجيش في أزمة كورونا.. فيديو

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، إن الدولة اتخذت إجراءات احترازية قوية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن القوات المسلحة لها دور عبر التاريخ لحماية الوطن.





وأضاف هيكل، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن جولة السيسي اليوم التفقدية لاستعداد الجيش تعني أن القوات المسلحة مستعدة لأزمة كورونا وبكل قوة، القوات المسلحة وفرت مستشفيات ميدانية في إطار إجراءاتها الاحترازية لكورونا.





وتابع وزير الدولة للإعلام، أن الجيش وفر مطهرات ومستلزمات طبية للأزمة، والدولة أعدت منظومة متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مستدركا: إن شاء الله مش هنحتاج كل هذا الأمور".



