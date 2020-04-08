ميلان يعثر على بديل إبراهيموفيتش في مانشستر سيتي





وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان يسعى للتعاقد مع سيلفا، في ظل اقتراب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قائد الفريق، من الرحيل عن الروسونيري نهاية الموسم الحالي.





وأوضح الموقع الإيطالي في تقريره، أن ميلان يهدف لتخيفض أعمار اللاعبين، لكن سيلفا سيكون قائدًا لهم.





وأكد "كالتشيو ميركاتو" أن النادي الإيطالي، تحدث مع ممثلي ديفيد سيلفا، من اجل بحث مسألة انضمامه إلى الروسونيري.





ومن المقرر أن ينتهي عقد سيلفا مع مانشستر سيتي نهاية الموسم الجاري، وبإمكانه التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا.



كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اهتمام نادي ميلان الإيطالي، بلاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ديفيد سيلفا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.