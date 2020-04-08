لدي أكثر من عرض داخل وخارج مصر.. طالع أبرز تصريحات حسام عاشور

وخرج عاشور بعدة تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة أون تايم سبورت، نرصد أبرزها في السطور التالية..





- شاركت أساسيًا طوال الموسم الماضي، فليس من المنطقي أن اعتزل العام المقبل.





- أبلغ من العمر 34 عامًا، ولم أجر أي عملية جراحية فكيف أتخذ قرار الاعتزال؟‬





- لدي أكثر من عرض داخل وخارج مصر، لكنني لم أحسم وجهتي المقبلة حتى هذه اللحظة.





- مفاوضات مع الزمالك؟ ربنا يسهل.. ( رافضًا نفي أو تأكيد احتمالية انضمامه للفريق الأبيض).



