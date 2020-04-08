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رياضة

لدي أكثر من عرض داخل وخارج مصر.. طالع أبرز تصريحات حسام عاشور

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:49 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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إسراء أشرف
يبدو أن العلاقة التاريخية بين حسام عاشور قائد الأهلي وناديه الأحمر، قد انتهت بعدما رفض مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب، تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخرج عاشور بعدة تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة أون تايم سبورت، نرصد أبرزها في السطور التالية..

- شاركت أساسيًا طوال الموسم الماضي، فليس من المنطقي أن اعتزل العام المقبل.

-  أبلغ من العمر 34 عامًا، ولم أجر أي عملية جراحية فكيف أتخذ قرار الاعتزال؟‬

لدي أكثر من عرض داخل وخارج مصر، لكنني لم أحسم وجهتي المقبلة حتى هذه اللحظة.

- مفاوضات مع الزمالك؟ ربنا يسهل.. (رافضًا نفي أو تأكيد احتمالية انضمامه للفريق الأبيض).

لم أطلب من إدارة النادي الأهلي في يوم من الأيام زيادة قيمة عقدي، والجميع يعلم ذلك.
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