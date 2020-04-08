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تعليم

بعد أن نفى وزير التعليم إلغاءها.. ننشر جداول امتحانات مايو للصفين الأول والثاني الثانوي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:24 ص
جدول امتحانات مايو
جدول امتحانات مايو
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تغير المواعيد المعلنة.

وقال وزير التربية والتعليم: "لم ولن نقرر استبدال الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بـ مشروعات بحثية مثلما يروج البعض".

وأوضح أن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني "بالصفين الأول والثاني الثانوي" سوف يدخل "دور ثانٍ" في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتيازه.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان والراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني "مايو 2020" الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد"، صور جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، بعد اعتمادها من الوزير.
بعد أن نفى وزير التعليم إلغاءها.. ننشر جداول امتحانات مايو للصفين الأول والثاني الثانوي
بعد أن نفى وزير التعليم إلغاءها.. ننشر جداول امتحانات مايو للصفين الأول والثاني الثانوي
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